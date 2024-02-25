2024-02-25 00:20:03 - المصدر: ايرث نيوز

أفاد مصدر أمني، اليوم السبت، بأن المتسببين بمشاجرة بغداد الجديدة هم ضابطين يعملان في مكتب الوزير، مؤكداً أنهما سلّما نفسيهما إلى دوائرهم. وأخبر المصدر، وكالة إيرث نيوز، إن “من المتسببين بالمشاجرة التي حصلت في منطقة بغداد الجديدة، هم أشقاء اثنين عملهم ضباط أحدهم ضابط برتبة عقيد منسوب الى قسم الشكاوي مكتب وزير الداخلية”. وبيّنن أن […]

ظهرت المقالة تفاصيل جديدة عن حادثة بغداد الجديدة.. المتسببون ضابطين يعملان بمكتب وزير الداخلية أولاً على ايرث نيوز.