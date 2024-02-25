تطورات جنوب لبنان.. “حزب الله” يستهدف مقر كتيبة إسرائيلية
2024-02-25 00:20:03 - المصدر: ايرث نيوز
أعلن “حزب الله” في وقت متأخر من مساء السبت استهداف مقر قيادة كتيبة بيت هلل التابع للواء الإقليمي الشرقي الإسرائيلي ردا على ما وصفه بالاعتداءات على بلدة برعشيت اللبنانية. وقال “حزب الله” في بيان إنه تم استهداف مقر قيادة كتيبة بيت هلل التابع للواء الإقليمي الشرقي 769 بصواريخ كاتيوشا. وأفادت وسائل اعلام عربية بدويّ صافرات […]
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