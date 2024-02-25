2024-02-25 00:20:03 - المصدر: ايرث نيوز

أعلن “حزب الله” في وقت متأخر من مساء السبت استهداف مقر قيادة ‏كتيبة بيت هلل التابع للواء الإقليمي الشرقي الإسرائيلي ردا على ما وصفه بالاعتداءات على بلدة برعشيت اللبنانية. وقال “حزب الله” في بيان إنه تم استهداف مقر قيادة ‏كتيبة بيت هلل التابع للواء الإقليمي الشرقي 769 بصواريخ كاتيوشا. وأفادت وسائل اعلام عربية بدويّ صافرات […]

ظهرت المقالة تطورات جنوب لبنان.. “حزب الله” يستهدف مقر كتيبة إسرائيلية أولاً على ايرث نيوز.