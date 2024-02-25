2024-02-25 00:20:03 - المصدر: ايرث نيوز

ذكر تلفزيون «القاهرة الإخبارية» نقلاً عن مصادر لم يسمها، اليوم (السبت)، القول إن مصر بدأت في إقامة مخيم للنازحين الفلسطينيين بخان يونس جنوب قطاع غزة، على أن ينتهي العمل فيه بنهاية الأسبوع الحالي. وأضاف التلفزيون أن المخيم سيكون بسعة 400 خيمة، ويتسع لنحو 4000 شخص، وسيكون مزوداً بالكهرباء ودورات المياه «من أجل التخفيف من معاناة […]

ظهرت المقالة مصر تقيم مخيماً للنازحين في خان يونس لنحو 4000 شخص أولاً على ايرث نيوز.