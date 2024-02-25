2024-02-25 00:20:03 - المصدر: ايرث نيوز

تنشر وكالة “ايرث نيوز”، قائمة بالمحافظات التي عطلت الدوام الرسمي ليوم غد الأحد بسبب الأمطار ويوم الاثنين بمناسبة الزيارة الشعبانية. 1-بابل ( الاحد و الاثنين )2-النجف ( الأحد والاثنين )3- الديوانية ( الاحد و الاثنين)4- كربلاء ( الاحد و الاثنين) 5- المثنى( الاحد و الاثنين )6- ذي قار ( الاحد و الاثنين)7- ميسان ( الاثنين […]

ظهرت المقالة قائمة بالمحافظات التي أعلنت عطلة رسمية بسبب الأمطار والزيارة الشعبانية أولاً على ايرث نيوز.