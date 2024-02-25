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قائمة بالمحافظات التي أعلنت عطلة رسمية بسبب الأمطار والزيارة الشعبانية

قائمة بالمحافظات التي أعلنت عطلة رسمية بسبب الأمطار والزيارة الشعبانية
قائمة بالمحافظات التي أعلنت عطلة رسمية بسبب الأمطار والزيارة الشعبانية
2024-02-25 00:20:03 - المصدر: ايرث نيوز

تنشر وكالة “ايرث نيوز”، قائمة بالمحافظات التي عطلت الدوام الرسمي ليوم غد الأحد بسبب الأمطار ويوم الاثنين بمناسبة الزيارة الشعبانية. 1-بابل ( الاحد و الاثنين )2-النجف ( الأحد والاثنين )3- الديوانية ( الاحد و الاثنين)4- كربلاء ( الاحد و الاثنين) 5- المثنى( الاحد و الاثنين )6- ذي قار ( الاحد و الاثنين)7- ميسان ( الاثنين […]

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