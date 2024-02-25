آرسنال يكتسح نيوكاسل برباعية في البريميرليج

2024-02-25 01:30:03 - المصدر: واع

متابعة - واعاكتسح آرسنال، ضيفه نيوكاسل، بنتيجة 4-1 مساء السبت، على ملعب الإمارات، في إطار الجولة 26 من عمر البريميرليج.وقص آرسنال، شريط الأهداف بنيران صديقة عن طريق بوتمان في الدقيقة 18.وأضاف كاي هافيرتز وساكا وجاكوب كيويور، بقية الأهداف في الدقائق 24، 65 و69.فيما أحرز نيوكاسل، هدفه الوحيد في الدقيقة 84 عن طريق جوزيف ويلوك.ورفع آرسنال رصيده إلى 58 نقطة في المركز الثالث، فيما تجمد رصيد نيوكاسل عند 37 نقطة في المرتبة الثامنة.