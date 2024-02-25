وزير الداخلية يصل كربلاء المقدسة للإطلاع على الخطة الخاصة بالزيارة الشعبانية

2024-02-25 01:42:02 - المصدر: واع

بغداد – واعوصل وزير الداخلية عبد الأمير الشمري، إلى محافظة كربلاء المقدسة للإطلاع على سير الخطة الأمنية الخاصة بالزيارة الشعبانية.وذكر بيان لوزارة الداخلية تلقته وكالة الانباء العراقية (واع)، أنه "للإطلاع على سير الخطة الأمنية الخاصة بالزيارة الشعبانية، وصل وزير الداخلية عبد الأمير الشمري إلى محافظة كربلاء المقدسة يرافقه وكيلي الوزارة لشؤون الشرطة والاستخبارات وعدد من الضباط".