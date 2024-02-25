الداخلية: خطة تأمين الزيارة الشعبانية لم تتضمن أي قطع للطرق

2024-02-25 02:36:02 - المصدر: واع

كربلاء المقدسة – واع – عباس الرحيميأعلنت وزارة الداخلية، تفاصيل خطة تأمين زيارة النصف من شعبان، فيما أكدت أن الخطة لم تتضمن أي قطع للطرق.وقال المتحدث باسم الوزارة العميد مقداد ميري في مؤتمر صحفي خاص بخطة تأمين زيارة النصف من شعبان عقده في مقر قيادة عمليات كربلاء المقدسة حضرته وكالة الانباء العراقية (واع)،" لم نسجل أي خرق أمني في محافظة كربلاء المقدسة أو القواطع التي تؤدي إلى المدينة "، مؤكدا أن "أكثر من 35 ألف رجل أمن شاركوا في خطة تأمين الزيارة الشعبانية".وأضاف، أن " الخطة جيدة حتى الآن وتستمر حتى خروج آخر زائر "، مبيناً أن "الخطة لم تتضمن أي قطع إلى الطرق وربما سيكون جزئياً وليس ثابتاً وفقاً للظروف".وكان وزير الداخلية عبد الأمير الشمري، قد وصل في وقت سابق إلى محافظة كربلاء المقدسة للإطلاع على سير الخطة الأمنية الخاصة بالزيارة الشعبانية.وذكر بيان لوزارة الداخلية تلقته وكالة الانباء العراقية (واع)، أنه "للإطلاع على سير الخطة الأمنية الخاصة بالزيارة الشعبانية، وصل وزير الداخلية عبد الأمير الشمري إلى محافظة كربلاء المقدسة يرافقه وكيلي الوزارة لشؤون الشرطة والاستخبارات وعدد من الضباط".