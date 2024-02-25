دي يونغ يسجل هدف برشلونة رقم 11000

2024-02-25 07:48:02 - المصدر: واع

متابعة - واعحقّق برشلونة فوزاً كبيراً على خيتافي 4-0 على ملعب "لويس كومبانيز" التابع للأخير، ليقلّص الفارق مؤقتاً إلى خمس نقاط عن ريال مدريد متصدّر الدوري الإسباني، ووصل برشلونة مع هذه المباراة إلى رقمٍ مميّز.وسجّل رافينيا وجواو فيليكس وفرينكي دي يونغ وفيرمين لوبيز أهداف البارشا الأربعة في أكبر فوز لبرشلونة في الدوري منذ ايلول عام 2023، وكان هدف دي يونغ هو الهدف رقم 11000 لبرشلونة في المباريات الرسمية في تاريخ النادي الممتد 124 عاماً.ومن أصل 11001 هدف لبرشلونة، تم تسجيل 6458 هدفاً في الدوري الإسباني.