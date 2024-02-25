راموس يهدد ريال مدريد

2024-02-25 08:18:03 - المصدر: واع

متابعة – واعوجه سيرجيو راموس نجم إشبيلية، رسالة تهديد لناديه السابق ريال مدريد، قبل مواجهة الفريقين، اليوم ضمن منافسات الجولة 26 من الليجا.ونشر راموس، صورة على حساباته بمواقع التواصل، وعلق "بعد سنوات عديدة، المباراة الأكثر خصوصية، والهدف المعتاد هو الفوز".وستكون هذه المباراة، العودة الأولى لراموس إلى قلعة سانتياجو برنابيو، بعد رحيله عن الفريق في صيف 2021، وانتقاله إلى باريس سان جيرمان.وذكرت تقارير صحفية إسبانية أن ريال مدريد يجهز مفاجأة لراموس، وسيتم تكريمه في المباراة.من جانبه، صرح سيرجيو راموس مؤخرا، أنه لن يحتفل حال هز شباك ريال مدريد.وبدأ راموس، مسيرته في صفوف ناشئي إشبيلية، قبل الرحيل إلى ريال مدريد في 2005، وظل بقميص الميرنجي لمدة 16 عاما حقق خلالها كل الألقاب الممكنة.ولعب راموس، عامين بقميص باريس سان جيرمان، قبل أن يعود الصيف الماضي إلى الفريق الأندلسي.