وزير الصحة: خطة زيارة النصف من شعبان متكاملة بجوانبها الثلاثة

2024-02-25 09:00:02 - المصدر: واع

كربلاء المقدسة – واعأعلنت وزارة الصحة، اليوم الأحد، اكتمال خطة زيارة النصف من شعبان بجوانبها الثلاثة.وقال وزير الصحة صالح الحسناوي لوكالة الأنباء العراقية (واع) خلال زيارته لدائرة صحة كربلاء المقدسة للاطلاع على تنفيذ الخطة الخاصة بزيارة النصف من شعبان أن "وجودنا في دائرة صحة كربلاء المقدسة، جاءت للاطلاع على الخطة الصحية الخاصة بالزيارة الشعبانية والتعاون مع دائرة العمليات في الوزارة".وأكد الحسناوي، أن "خطة الزيارة الشعبانية متكاملة، وتتمثل بالجانب الوقائي والعلاجي والإخلاء الطبي من حيث سيارات الإسعاف والمراكز الصحية والمستشفيات الجاهزة".وأشار إلى، أن "صحة كربلاء المقدسة مع مديرية العمليات على استعداد كامل بتنفيذ الخطة، ولديهم من الخبرة الكافية لإدارة الملايين الوافدة للزيارة في محافظة كربلاء المقدسة".