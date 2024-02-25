تدوين أقوال 4 متهمين باختلاس أكثر من 100 مليون دينار من تربية صلاح الدين

2024-02-25 09:18:09 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

أعلنت رئاسة محكمة استئناف صلاح الدين، اليوم الأحد (25 شباط 2024)، تدوين أقوال 4 متهمين باختلاس أكثر من 100 مليون دينار من مديرية تربية صلاح الدين، فيم اشارت إلى ان القاضي قرر توقيفهم.

وأوضح المركز الاعلامي لمجلس القضاء الاعلى في بيان تلقته "بغداد اليوم"، انه" أنه بناء على قرار قاضي محكمة تحقيق صلاح الدين المختصة بنظر قضايا النزاهــة، القي القبض على اربعة متهمين بالاختـلاس في المديرية العامة لتربيـة المحافظة.

وأضاف، ان" المتهمين يعملون في قسم تربية تكريت تسلموا مبالغ فروقات الرواتب التي تم صرفها بالاتفاق مع محاسب الدائرة خلافاً للقانون".

وتابع البيان، إن" مبلغ الاختلاس مقداره (104,536,225) مئة واربعة مليون وخمسمائة وستة وثلاثين الف ومائتين وخمسة وعشرين دينار، لافتا إلى أن قاضي التحقيق قرر توقيفهم وفقا لاحكام المادة 316 من قانون العقوبات بعد تدوين اقوالهم، فيما تم اصدار امر قبض بحق اثنين آخرين ولازالت القضية قيد التحقيق والاجراءات مستمرة فيها.