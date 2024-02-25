2024-02-25 09:30:03 - المصدر: ايرث نيوز

ايرث نيوز/ أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأحد، مقتل جندي من لواء جعفاتي وإصابة ضابط وجنديين آخرين بجروح خطيرة خلال المعارك الدائرة جنوب قطاع غزة. ووفق ما أفاد موقع الجيش الإسرائيلي فقد وصل إجمالي قتلى الجيش الإسرائيلي منذ السابع من أكتوبر إلى 578 بينهم 239 منذ بداية المناورة البرية في القطاع في 27 أكتوبر الماضي، كذلك وصل […]

ظهرت المقالة الاحتلال الإسرائيلي يعلن مقتل جندي وإصابة ضابط وجنديين آخرين بجروح خطيرة جنوب غزة أولاً على ايرث نيوز.