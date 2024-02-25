2024-02-25 09:30:03 - المصدر: ايرث نيوز

ايرث نيوز/ أعلنت رئاسة محكمة استئناف صلاح الدين، اليوم الأحد، تدوين أقوال 4 متهمين باختلاس أكثر من 100 مليون دينار من مديرية تربية صلاح الدين، فيم اشارت إلى ان القاضي قرر توقيفهم. وأوضح المركز الاعلامي لمجلس القضاء الاعلى في بيان تلقته ايرث نيوز، انه” أنه بناء على قرار قاضي محكمة تحقيق صلاح الدين المختصة بنظر […]

ظهرت المقالة القضاء: القبض على أربعة متهمين باختلاس أكثر من مئة مليون في تربية صلاح الدين أولاً على ايرث نيوز.