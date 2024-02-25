2024-02-25 09:30:03 - المصدر: ايرث نيوز

ايرث نيوز/ استشهد وأُصيب العشرات من الفلسطينيين بينهم أطفال ونساء، اليوم الأحد، نتيجة تجدد القصف الإسرائيلي على قطاع غزة الذي دخل يومه الـ142 على التوالي. وقالت وكالة ” وفا” الفلسطينية :إن “عددا من المواطنين استشهدوا وأصيب آخرون بجروح مختلفة، إثر تجدد القصف المدفعي الصهيوني على المناطق الغربية لمدينة خان يونس وعلى حي الصبرة في مدينة غزة”. […]

ظهرت المقالة استشهاد عشرات الفلسطينيين في غزة جراء القصف الصهيوني أولاً على ايرث نيوز.