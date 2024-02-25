2024-02-25 09:54:03 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ أعلنت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية، يوم الأحد، أن صادرات العراق النفطية لأمريكا ارتفعت خلال الأسبوع الماضي.

وقالت الإدارة في جدول لها اطلعت عليه وكالة شفق نيوز، إن "متوسط الاستيرادات الامريكية من النفط الخام خلال الاسبوع الماضي من 9 دول رئيسية بلغت 5.642 ملايين برميل يوميا مرتفعة بمقدار 217 ألف برميل باليوم عن الأسبوع الذي سبقه والذي بلغ 5.425 ملايين برميل يوميا".

وأضافت أن "صادرات العراق النفطية لأمريكا بلغت 226 ألف برميل يوميا الأسبوع الماضي، مرتفعة بمقدار 183 ألف برميل يوميا عن الأسبوع الذي سبقه والذي بلغ 43 ألف برميل يوميا".

كما أشارت الإدارة إلى أن "أكثر الإيرادات النفطية لأمريكا خلال الأسبوع الماضي جاءت من كندا بمعدل بلغ 3.669 ملايين برميل يومياً، تلتها المكسيك بمتوسط 784 ألف برميل يومياً، وبلغت الإيرادات النفطية من السعودية بمعدل 224 الف برميل يومياً، ومن ثم كولومبيا بمعدل 286 ألف برميل يومياً".

ووفقاً للجدول، فإن "كمية الاستيرادات الأمريكية من النفط الخام ، من نيجيريا كانت بمعدل 159 ألف برميل يوميا ،ومن الإكوادور بمعدل 158 ألف برميل يوميا ، ومن ليبيا بمعدل 92 ألف برميل يوميا، ومن البرازيل بمعدل 44 ألف برميل يوميا".

فيما لم تستورد أيضا أي كمية من روسيا.