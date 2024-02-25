2024-02-25 10:30:02 - المصدر: ايرث نيوز

ايرث نيوز/ تستحوذ اللغة الإنكليزية على أكثر من نصف عدد مستخدمي شبكة الإنترنت، والتي يتحدث بها نحو 1.5 مليار شخص حول العالم. ووفق تقرير نشره موقع “ستاتيستا” الإحصائي اعتمادا على بيانات من “دبليو 3 تيكس” و”إثنولوجي” رغم أن المتحدثين باللغة الصينية الماندرين يقاربون 1.2 مليار نسمة حول العالم إلا أن مساهمتهم عبر الإنترنت لا تتجاوز […]

ظهرت المقالة هل العربية بينها؟..اللغات الأكثر انتشارا على الإنترنت أولاً على ايرث نيوز.