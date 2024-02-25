القبض على 3 متهمين بالمخدرات في كربلاء

2024-02-25 10:48:08 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - كربلاء

أعلنت قيادة فرقة الردّ السريع، اليوم الأحد (25 شباط 2024)، القبض على ثلاثة متهمين بتهمة المتاجرة بالمخدرات في محافظة كربلاء المقدسة.

وقالت الفرقة في بيان تلقته "بغداد اليوم"، ان" قطعات اللواء الخامس التابع الى قيادة فرقة الرد السريع في وزارة الداخلية، القت القبض على ثلاثة متهمين بحوزتهم أكثر من واحد كغم من مادة الكريستال المخدرة وأدوات تعاطيها، فضلاً عن أسلحة خفيفة وأعتدة في محافظة كربلاء".

وأضافت، ان" عملية القاء القبض على المتهمين جاءت بالتنسيق مع مديرية مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية في المحافظة وباشتراك قسم استخبارات الرد السريع، حيث تم تسليم المطلوبين مع المضبوطات أصولياً الى جهة الطلب.