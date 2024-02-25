2024-02-25 10:48:08 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - الديوانية

أعلنت قيادة شرطة الديوانية، اليوم الاحد (25 شباط 2024)، القبض على (11) مطلوباً للقضاء في المحافظة.

وقالت القيادة في بيان تلقته "بغداد اليوم"، ان "مفارز ودوريات قيادة شرطة محافظة الديوانية، نفذت حملة أمنية تمكنت خلالها من إلقاء القبض على (11) مطلوباً للقضاء".

وأضاف البيان، ان "المعتقلين تنوعت قضاياهم بين المخدرات والتزوير والاحتيال وحيازة السلاح والسرقة والمشاجرة وقضايا جنائية أخرى مختلفة، فضلاً عن ضبط عجلات عليها إشارات، ودراجات مخالفة للتعليمات المرورية".

واكد، انه "تمت إحالة الجميع إلى مراكز الشرطة ودوائر المرور بحسب الاختصاص".