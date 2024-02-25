الدولار يواصل انخفاضه أمام الدينار في بغداد و اربيل

2024-02-25 10:54:04 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ انخفضت اسعار الدولار ، اليوم الاحد ، في اسواق بغداد ،و في اربيل عاصمة اقليم كوردستان .

وقال مراسل شفق نيوز ان اسعار الدولار انخفضت مع افتتاح بورصتي الكفاح والحارثية لتسجل 151700 دينار مقابل 100 دولار ، فيما كانت الأسعار أمس السبت 151950 دينارا عراقيا مقابل 100 دولار.

وأشار مراسلنا إلى أن اسعار البيع في محال الصرافة بالأسواق المحلية في بغداد انخفضت حيث بلغ سعر البيع 152750 دينارا عراقيا، بينما بلغ الشراء 150750 دينارا لكل 100 دولار .

أما في اربيل فقد سجل الدولار انخفاضا أيضا في محال الصرافة فقد بلغ سعر البيع 151600 دينار مقابل الدولار و سعر الشراء 151500 دينار مقابل 100 دولار.