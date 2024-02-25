2024-02-25 11:00:04 - المصدر: واع

بغداد - واع

باشر منتخبنا الوطني لكرة السلة تدريباته فور وصوله يوم أمس إلى العاصمة الأردنية عمان، استعداداً لمواجهة شقيقه الفلسطيني يوم غد الاثنين، ضمن منافسات النافذة الأولى من التصفيات المشتركة المؤهلة لكأس آسيا وكأس العالم.

وأجرى منتخبنا الوطني أولى وحداته التدريبية، وشملت جوانب متعددة لاسيما في الشقين الدفاعي والهجومي، بالإضافة إلى طريقة بناء اللعب ووضع بعض السيناريوهات التي من المتوقع أن يطبقها ضد المنتخب الفلسطيني، الذي قابل فريقنا قبل مدة وجيزة، ويمتاز باللعب السريع والتحرك من أسفل السلة والتهديف من خارج القوس، فضلاً عن تصحيح العديد من الهفوات الدفاعية التي شهدتها المواجهة السابقة أمام المنتخب السعودي بغية عدم تكرارها.

ومن المؤمل أن تشهد تحضيرات منتخبنا اليوم الأحد إجراء محاضرة فنية نظرية من قبل المـدرب الصربي ميلان نيسيتش، لتحليل بعض المـواقـف الخططية عبر الفيديو والـرسـومـات الحركية، على غـرار تطبيق التكتيك الهجومي المناسب والضغط الدفاعي من أجل حرمان المنافس من الاحتفاظ بالكرة في هذا اللقاء المرتقب.