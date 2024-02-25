ما حقيقة رفع العقوبات التركية عن مطار السليمانية الدولي؟ .. "النقل" تجيب

2024-02-25 11:00:04 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ نفى عضو لجنة النقل والاتصالات النيابيَّة كاروان يارويس، يوم الأحد، ما نقلته عنه صحيفة "الصباح" شبه الرسمية العراقية من تصريحات بشأن رفع العقوبات التركية عن مطار السليمانية الدولي.

وكانت الصحيفة نقلت في عددها الصادر اليوم، عن يارويس قوله: إنَّ اللجنة وعقب عقدها اجتماعاً موسعاً مع سفير تركيا المعتمد في بغداد خلال زيارة ميدانية لها أجرتها إلى البصرة وتحديداً إلى ميناء الفاو، نجحت برفع العقوبات التي فرضتها تركيا على مطار السليمانية

وقال يارويس في توضيح عممه على وسائل الإعلام، إن "جريدة الصباح العراقية نشرت بعددها الصادر هذا اليوم، تصريح باسمي، على اساس اني قلت بأن تركيا رفعت العقوبات عن المطار، هذا التصريح بعيد كل البعد عن الصحة".

وكان مطار السليمانية الدولي قد أعلن في شهر نيسان/أبريل من العام 2023 أن الخطوط الجوية التركية علقت رحلاتها الجوية باتجاه مطار السليمانية بصورة مفاجئة.

وكشفت وزارة الخارجية التركية، في حينها سبب تعليق الرحلات الجوية مع مطار السليمانية في إقليم كوردستان، عازية السبب إلى "تغلغل" حزب العمال الكوردستاني في مطار المدينة.

وفي السابع من إبريل/نيسان الماضي استهدفت طائرة مسيّرة قائد قوات سوريا الديمقراطية" (قسد) مظلوم عبدي الذي كان في زيارة سرية إلى السليمانية، التقى فيها بقادة في التحالف الدولي، وتم استهدفه داخل مطار المدينة إلا أنه نجا من ذلك الهجوم.