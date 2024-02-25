الحكيم يبارك للكويت ذكرى تحريرهم من الاحتلال الصدامي

2024-02-25 11:06:08 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

بارك رئيس تحالف قوى الدولة الوطنية عمار الحكيم، اليوم الاحد (25 شباط 2024)، لدولة الكويت بمناسبة ذكرى التحرير من "الاحتلال الصدامي".

وقال الحكيم في بيان تلقته "بغداد اليوم"، "نبارك لحكومة وشعب الكويت الشقيقة اليوم الوطني الكويتي، والذي يتزامن مع ذكرى تحرير الكويت من الاحتلال الصدامي الذي أذاق شعبي البلدين الشقيقين الجارين العراقي والكويتي وعموم المنطقة الويلات وكبدها خسائر جسيمة ستظل آثارها المدمرة شاخصة".

وأضاف الحكيم، "كلنا أمل أن تتسم علاقات الدول الشقيقة والصديقة بالأخوّة والمحبة والعمل المشترك والمصالح المتبادلة والاحترام خدمة للمصلحة العليا لشعوبها"، مبتهلًا إلى العلي القدير أن "يبعد شرور الإرهاب والتطرف والكراهية عن بلداننا ويحل ربوعها الأمن والاستقرار والازدهار".

وفي 25 فبراير/ شباط من كل عام، تحتفل الكويت باليوم الوطني وهو ذكرى استقلالها عن المملكة المتحدة في عام 1961، إلى جانب الاحتفال بعيد التحرير من الغزو "الصدامي" في 1991.

وفي أغسطس/آب 1990، غزا العراق إبان عهد رئيس النظام السابق صدام حسين الكويت قبل أن يتم التحرير في العام التالي بمساعدة عربية ودولية، بينما استأنف الطرفان علاقاتهما الدبلوماسية عام 2003 بعد إسقاط نظام صدام.



