2024-02-25 11:10:02 - المصدر: ايرث نيوز

ايرث نيوز/ ذكرت وسائل إعلام ألمانية، أن وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك اضطرت إلى قضاء حوالي ربع ساعة في الملجأ خلال زيارة إلى أوديسا بسبب تحذير من غارة جوية. وكتبت صحيفة “تسايت” الألمانية نقلاً عن صحفي رافق الوزيرة: “أُجبرت أنالينا بيربوك، أثناء زيارتها لأوكرانيا في أوديسا، على زيارة أحد الملاجئ لفترة وجيزة بعد إشارة لغارة […]

ظهرت المقالة وزيرة الخارجية الألمانية تختبئ داخل ملجأ في أوديسا أولاً على ايرث نيوز.