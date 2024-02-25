2024-02-25 11:10:02 - المصدر: ايرث نيوز

ايرث نيوز/ أعلنت قيادة شرطة الديوانية، اليوم الاحد ، القبض على (11) مطلوباً للقضاء في المحافظة. وقالت القيادة في بيان تلقته “ايرث نيوز”، ان “مفارز ودوريات قيادة شرطة محافظة الديوانية، نفذت حملة أمنية تمكنت خلالها من إلقاء القبض على (11) مطلوباً للقضاء”. وأضاف البيان، ان “المعتقلين تنوعت قضاياهم بين المخدرات والتزوير والاحتيال وحيازة السلاح والسرقة […]

ظهرت المقالة حملة أمنية في الديوانية تنتهي باعتقال 11 مطلوبًا أولاً على ايرث نيوز.