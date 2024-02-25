وزير الصحة يعلن من كربلاء المقدسة تفاصيل خطة زيارة النصف من شعبان

2024-02-25 11:12:01 - المصدر: واع

كربلاء المقدسة – واع – عباس الرحيمي

أعلن وزير الصحة صالح الحسناوي، اليوم الأحد، تفاصيل خطة زيارة النصف من شعبان، فيما أشار الى أن عدد الفرق الصحة المشاركة بالخطة 55 فرقة.

وقال الحسناوي في مؤتمر صحفي عقده اليوم بمحافظة كربلاء المقدسة وحضره مراسل وكالة الأنباء العراقية (واع)، ان "خطة وزارة الصحة الخاصة بزيارة النصف من شعبان لهذا العام تتمثل في عدة مفاصل"، مبينا ان "الخطة تضمنت الجانب الوقائي والذي يتضمن فحص الاطعمة وتراقب نوعية الغذاء والشراب المقدم للزائرين".

وأضاف ان " عدد فرق الرقابة الصحية المشاركة في الخطة هي 55 فرقة، وهناك 50 فرقة لتعزيز الصحة وهي التوعية مع وجود 10 فرق لمتابعة الامراض الانتقالية و25 فرقة للاستجابة السريعة اي التعامل مع حالات الطوارئ من خلال فرق جوالة داخل المدينة"، لافتا الى ان "عدد المفارز الطبية الثابتة والمتحركة بلغت 30 مفرزة، مع استنفار كافة مستشفيات المحافظة مع تعزيز الخدمات من خلال تهيئة قناني الدم اللازمة والادوية والمستلزمات الطبية".

وأكد ان "هناك 108 سيارات اسعاف عاملة داخل مدينة كربلاء المقدسة".