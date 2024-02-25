الأنواء الجوية: أمطار متفرقة وانخفاض في درجات الحرارة الأسبوع الحالي

2024-02-25 11:12:01 - المصدر: واع

بغداد – واع

أعلنت هيئة الأنواء الجوية، اليوم الأحد، عن حالة الطقس في البلاد للأيام المقبلة، فيما توقعت تساقطاً للأمطار وانخفاضاً في درجات الحرارة الأسبوع الحالي.

وذكر بيان للهيئة، تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، أن "الطقس ليوم غد الاثنين في المنطقتين الوسطى والجنوبية سيكون صحواً مع بعض الغيوم، ودرجات الحرارة مقاربة لليوم السابق، وفي المنطقة الشمالية سيكون الطقس صحواً إلى غائم جزئي، ودرجات الحرارة تنخفض بضع درجات عن اليوم السابق".

وأضاف البيان أن "طقس يوم الثلاثاء في المنطقة الوسطى سيكون غائماً جزئياً إلى غائم مع فرصة لتساقط أمطار خفيفة متفرقة بعد الظهر ، بينما سيكون الطقس في المنطقة الشمالية غائماً جزئياً إلى غائم مع أمطار خفيفة متفرقة، وفي المنطقة الجنوبية سيكون الطقس صحواً إلى غائم جزئي مع فرصة لتساقط أمطار خفيفة متفرقة بعد الظهر، ودرجات الحرارة مقاربة لليوم السابق في عموم البلاد".

وبين أن "طقس يوم الأربعاء في المنطقتين الوسطى والجنوبية سيكون صحواً إلى غائم جزئي، بينما سيكون الطقس في المنطقة الشمالية صحواً إلى غائم جزئي مع فرصة لتساقط أمطار خفيفة متفرقة، ودرجات الحرارة تنخفض بضع درجات عن اليوم السابق في عموم البلاد".

وتابع أن "طقس البلاد ليوم الخميس المقبل سيكون صحواً مع بعض الغيوم في جميع مناطق البلاد، أما درجات الحرارة فستكون مقاربة لليوم السابق في المنطقة الوسطى، وترتفع بضع درجات عن اليوم السابق في المنطقة الشمالية، في حين سترتفع قليلاً عن اليوم السابق في المنطقة الجنوبية من البلاد".