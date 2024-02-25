فيديو.. مقتل شخص أمام أنظار المارة في سوق شعبي شرقي بغداد

2024-02-25 11:42:09 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

افاد مصدر امني، اليوم الاحد (25 شباط 2024)، بمقتل شخص أمام أنظار المارة في سوق شعبي شرقي بغداد.

وقال المصدر لـ "بغداد اليوم" ان "تبادل لاطلاق النار، حصل بين عدد من الاشخاص ما اسفر عن مقتل احدهم في شارع الدراجات بمنطقة سوق مريدي شرقي العاصمة".

وأضاف ان "المجموعة الأخرى لاذت بالفرار، بعد ان سرقوا عجلته وسلاحه"، مبينا انه " الجاني يعمل منتسب في حماية المنشآت بالاستراحة ".

وأوضح المصدر ، ان "الخلاف الذي بينهم على محل لبيع الملابس"، مؤكدا انه "تم تشكيل فريق عمل وتطويق المنطقة والقبض على القاتل وايداعه التوقيف".

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