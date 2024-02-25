زيدان ومحافظ نينوى يبحثان آلية فتح محاكم بالأقضية والنواحي البعيدة عن مركز المحافظة

2024-02-25 11:48:02 - المصدر: واع

بغداد – واع

بحث رئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي فائق زيدان، اليوم الأحد، مع محافظ نينوى عبد القادر الدخيل، آلية التعاون بين القضاء وإدارة المحافظة وفتح محاكم في الأقضية والنواحي البعيدة عن المركز.

وذكر بيان لمجلس القضاء الأعلى، تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، أن "رئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي فائق زيدان، استقبل محافظ نينوى عبد القادر الدخيل".

وأضاف، أن "رئيس المجلس بارك للمحافظ تسنمه المنصب الجديد، وبحث معه آلية التعاون بين القضاء وإدارة المحافظة وفتح محاكم في الأقضية والنواحي البعيدة عن مركز المحافظة".