اليوم.. إسدال الستار على منافسات بطولة آسيا بالقوس والسهم

2024-02-25 11:54:02 - المصدر: واع

بغداد – واع – حسين عماريسدل الستار اليوم الأحد على منافسات بطولة آسيا بالقوس والسهم بإقامة الأدوار النهائية لفعالية القوس المحدب للفرقي والفردي للرجال والنساء، فضلاً عن فردي القوس المركب على ملعب التنس في مجمع ملعب الشعب الدولي في العاصمة بغداد التي شهدت مشاركة واسعة بلغت 111 لاعباً ولاعبة يمثلون 22 منتخباً.وقال المدير العام لدائرة العلاقات والتعاون الدولي، المتحدث الرسمي لوزارة الشباب والرياضة حسام حسن، لوكالة الأنباء العراقية (واع): إن" بطولة كأس آسيا للقوس والسهم التي استضافتها العاصمة بغداد، ستختتم أحداثها اليوم بإقامة منافسات الوسام الذهبي لفردي القوس المركب بين الهند وإيران للنساء، وبين الهند بلاعبَيها على نهائي منافسات الرجال"، منوهاً بأن" مباريات الختام سيتم نقلها تلفزيونياً عبر شاشة القناة العراقية الرياضية، وأيضا سيكون هنالك نقل مباشر ومتابعة متواصلة من قبل الموقع الرسمي للاتحاد الدولي للعبة وموقع الاتحاد الآسيوي ومنها إلى محطات أخرى ".وأضاف حسن أن" هذه البطولة حظيت باهتمام ورعاية كبيرين من قبل رئيس الوزراء محمد شياع السوداني ، وبمتابعة متواصلة من قبل وزير الشباب والرياضة أحمد المبرقع، ما جعلها مصدراً للإشادة على الصعيد الدولي والمحلي "، لافتاً الى أن" هذا المحفل الذي أقيم لأول مرة في بغداد، كان شاهداً على إمكانية العراق في احتضان الأحداث الرياضية المهمة ".