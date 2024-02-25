البرلمان العراقي يناقش طيف سامي توطين رواتب كوردستان وتلكؤ إطلاق التمويلات

2024-02-25 11:54:03 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ كشفت اللجنة المالية في البرلمان العراقي، يوم الأحد، عن استضافتها وزيرة المالية غداً الاثنين لمناقشة توطين رواتب موظفي اقليم كوردستان وتلكؤ توزيع الرواتب في عموم البلاد.

وقال رئيس اللجنة المالية النيابية عطوان العطواني لوكالة شفق نيوز، إن اللجنة المالية النيابية ستستضيف وزيرة المالية طيف سامي يوم غد الاثنين لمناقشة عدد من المواضيع من ضمنها قرار المحكمة الاتحادية وطريقة توطين وإطلاق رواتب الموظفين في اقليم كوردستان.

وأضاف العطواني، أن الاستضافة ستناقش مع وزيرة المالية أسباب تأخر اطلاق التخصيصات المالية ورواتب الموظفين وتمويل المشاريع.

وبين، أن اللجنة المالية النيابية ستبحث مع وزيرة المالية خلال استضافتها في اللجنة التعديلات التي ستجرى على قانون الموازنة واسباب تأخر ارسال جداول الموازنة العامة إلى مجلس النواب.

وقبل قليل، أكدت وزارة المالية العراقية، اتخاذها تدابير وإجراءات لتأمين تمويلات الرواتب بصورة مستمرة وفق موازنة عامي 2024 -2025، نافية في ذات الوقت تصريحات سياسية أشارت إلى عدم وجود "سيولة مالية".

يشار إلى أن المحكمة الاتحادية العليا (أعلى سلطة قضائية في العراق)، قررت في 21 شباط الجاري، إلزام رئيس الوزراء الاتحادي، ورئيس حكومة اقليم كوردستان بتوطين رواتب الموظفين والعاملين في القطاع العام بالاقليم لدى المصارف الاتحادية.

وقررت المحكمة ايضا إلزام تقديم الموازنة الشهرية لموظفي الإقليم لدى وزارة المالية الاتحادية، مع إلزام مجلس وزراء الاقليم تسليم جميع الإيرادات النفطية وغير النفطية الى الحكومة الاتحادية.

وشدد الحكم على ان قرار توطين رواتب موظفي الإقليم قراراً باتاً وملزماً.