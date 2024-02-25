2024-02-25 11:54:03 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ تستعد الكتل السياسية الفائزة بعضوية مجلس محافظة كركوك، لعقد لقاء ثانٍ مع رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، لحسم تشكيلة الحكومة المحلية الجديدة، فيما لم تصل إلى أي اتفاق بشأن المناصب الحكومية في المحافظة.

وقال مصدر سياسي لوكالة شفق نيوز، إن "جميع الكتل الفائزة بعضوية مجلس محافظة كركوك من الكورد والعرب والتركمان لم تتفق لغاية اليوم على أسماء معينة لشغل المناصب الحكومية لغرض تقديمها خلال الاجتماع الثاني مع رئيس الوزراء".

وفي ذات السياق أكدت عضو مجلس محافظة كركوك عن الكورد بروين فاتح لوكالة شفق نيوز، أن "الكتلتين الفائزتين الممثلتين للكورد (الاتحاد الوطني والديمقراطي الكوردستاني)، لم تتفقا بعد على أسماء او مرشحين لغرض تقديمها ليكونوا مرشحيها الرسميين لشغل المناصب المهمة في ادارة محافظة كركوك".

وكشفت فاتح أن "موعد الاجتماع المقرر مع رئيس الوزراء محمد شياع السوداني سيكون في الثالث من آذار المقبل، وستقدم الكتل الكوردية والعربية والتركمانية ورقة مطالبها لغرض حسم تشكيل ادارة كركوك الجديدة".

وقال عضو مجلس محافظة كركوك عن الجبهة أحمد رمزي، لوكالة شفق نيوز، إن "التركمان بصدد اعداد ورقة المفاوضات وتحديد مرشحيهم لشغل المناصب"، مردفا بالقول "لنا الحق في ترشيح محافظ تركماني كون كركوك بحاجة الى ادارة مشتركة تمثل فيها جميع الكتل".

يذكر أن محافظة كركوك، أجرت أول الانتخابات منذ العام 2005، يوم 18 كانون الأول 2023، ونال الكورد فيها سبعة مقاعد مقسمة بواقع 5 مقاعد للاتحاد الوطني الكوردستاني، ومقعدان للحزب الديمقراطي الكوردستاني، ومقعد للكوتا (بابليون)، ليصبح مجموع المقاعد ثمانية، وفي المقابل نال العرب ستة مقاعد مقسمة على النحو الآتي: ثلاثة مقاعد للتحالف العربي، وتحالف القيادة مقعدان، وتحالف العروبة مقعد واحد، فيما حصلت جبهة تركمان العراق الموحد على مقعدين.

وتعقد المشهد الانتخابي في عملية المساواة الحاصلة في عدد المقاعد بين الكورد والعرب والتركمان (8-8) ، الأمر الذي أدى إلى عدم قدرة أي طرف على تشكيل الحكومة المحلية لتساوي المقاعد بين الكورد من جهة، والعرب والتركمان من جهة أخرى.

وكان رئيس الوزراء الاتحادي محمد شياع السوداني، رعى اجتماعاً للقوى السياسية الفائزة في انتخابات مجلس محافظة كركوك، وأعلن عن "اتفاق مبادئ" للمضي بتشكيل الحكومة المحلية في المحافظة.

وأعلن المجتمعون عن تشكيل "ائتلاف إدارة كركوك" من كل القوى الفائزة في مجلس المحافظة، يترأسه رئيس مجلس الوزراء لحين تنفيذ الاستحقاقات الدستورية في تشكيل الحكومة المحلية، كما اتفقوا على البرنامج وآليته والنظام الداخلي للائتلاف.