أسعار صرف الدولار في تعاملات اليوم الأحد.. قائمة بـ 8 محافظات

2024-02-25 11:54:08 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم – بغداد

سجلت أسعار صرف الدولار، اليوم الاحد (25 شباط 2024)، ارتفاعًا طفيفاً في الأسواق المحلية، لتصل لاكثر من 152 الف دينار لكل 100 دولار.

وقال مراسل "بغداد اليوم"، إن " سعر بيع الدولار في مكاتب الصيرفة بالعاصمة بغداد بلغ اليوم، 152.750 دينار لكل 100 دولار".

واضاف "فيما بلغ سعر الشراء 150.750 دينار لكل 100 دولار".

أدناه قائمة بسعر صرف الدولار لـ8 محافظات وفقا للبورصة:

100$ = 151,600 بغداد

100$ = 151,850 البصرة

100$ = 151,500 أربيل

100$ = 151,700 كركوك

100$ = 151,550 السليمانية

100$ = 151,500 دهوك

100$ = 151,800 النجف

100$ = 151,600 الموصل