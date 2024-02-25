أسعار صرف الدولار في تعاملات اليوم الأحد.. قائمة بـ 8 محافظات
2024-02-25 11:54:08 - المصدر: بغداد اليوم
بغداد اليوم – بغداد
سجلت أسعار صرف الدولار، اليوم الاحد (25 شباط 2024)، ارتفاعًا طفيفاً في الأسواق المحلية، لتصل لاكثر من 152 الف دينار لكل 100 دولار.
وقال مراسل "بغداد اليوم"، إن " سعر بيع الدولار في مكاتب الصيرفة بالعاصمة بغداد بلغ اليوم، 152.750 دينار لكل 100 دولار".
واضاف "فيما بلغ سعر الشراء 150.750 دينار لكل 100 دولار".
أدناه قائمة بسعر صرف الدولار لـ8 محافظات وفقا للبورصة:
100$ = 151,600 بغداد
100$ = 151,850 البصرة
100$ = 151,500 أربيل
100$ = 151,700 كركوك
100$ = 151,550 السليمانية
100$ = 151,500 دهوك
100$ = 151,800 النجف
100$ = 151,600 الموصل