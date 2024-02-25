2024-02-25 11:54:09 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - أربيل

كشف مصدر محلي، اليوم الأحد (25 شباط 2024)، عن جولة ديوان الرقابة المالية الاتحادي الذي زار مدينة أربيل يوم أمس، فيما أشار الى ان الجولة تأتي بعد قرار المحكمة الاتحادية العليا.

وقال المصدر في حديث لـ "بغداد اليوم" إن "أولى خطوات قرارات المحكمة الاتحادية تمثلت في إرسال وزارة المالية العراقية وفدًا من ديوان الرقابة المالية الاتحادي إلى أربيل".

وأضاف، أن "الوفد وصل يوم أمس إلى أربيل وسيبدأ جولة بزيارة وزارة الثروات الطبيعية ووزارة المالية وهيئة الكمارك في الإقليم".

وأشار إلى أن "هذه الزيارة تأتي للكشف عن عائدات الإقليم وتدقيق أرقام الموظفين وبياناتهم تمهيدا لإرسال رواتب الموظفين في كردستان للشهر الحالي".

ووصل يوم امس السبت (24 شباط 2024)، وفد من ديوان الرقابة المالية الاتحادية، إلى إقليم كردستان، لتدقيق إيرادات ونفقات النصف الثاني من العام الماضي.

وسيناقش الوفد اليوم الأحد، إيرادات ونفقات الأشهر الستة من العام 2023، حسبما قاله المتحدث باسم حكومة إقليم كردستان، هونر جمال.

ومن المقرر أن يزور الوفد الذي سيبحث إيرادات ونفقات النصف الثاني من 2024، مع ديوان الرقابة المالية لإقليم كردستان، كلا من وزارات، المالية والاقتصاد، والموارد الطبيعية في إقليم كردستان، وفق جمال.

وتأتي هذه الإجراءات ضمن تنفيذ قانون الموازنة العامة الذي يجب تدقيقه كل ثلاثة أشهر بشكل مشترك من قبل مكتبي الرقابة المالية في إقليم كردستان والعراق.

ومنتصف العام الماضي، وجهت حكومة إقليم كردستان، جميع الوزارات بالتعاون مع مكتبي الرقابة المالية في الإقليم والعراق، لاستكمال عمليات تدقيق بيانات إيرادات إقليم كردستان ونفقاته سريعا.