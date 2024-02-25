منتخب سلة العراق يصل الأردن لملاقاة فلسطين في مباراة "التعويض"

2024-02-25 12:00:05 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ وصل المنتخب الوطني العراقي لكرة السلة، يوم الأحد، الى العاصمة الأردنية عمان استعدادا لمواجهة المنتخب الفلسطيني لحساب النافذة الاولى من التصفيات المزدوجة لكرة السلة.

وقال عهد فالح مدير اعلام الاتحاد لوكالة شفق نيوز، إن "المنتخب وصل صباح اليوم الى الأردن وهي أرض منتخب فلسطين الافتراضية لملاقاة منتخب فلسطين يوم غدٍ الاثنين في ثاني مواجهاته في النافذة الاولى من التصفيات المزدوجة لكرة السلة".

واضاف ان "المباراة ستقام في قاعة الأمير حمزة يوم غد الاثنين"، مبيناً ان "الفريق سيجري اليوم وحدته التدريبية تحت اشراف المدرب الصربي ميلان استعدادا للقاء منتخب فلسطين في ثاني مواجهاته ضمن النافذة الاولى التصفيات المزدوجة لكرة السلة".

واشار فالح الى ان "الكادر التدريبي واللاعبين يسعون لمصالحة جماهيرهم عبر بوابة المنتخب الفلسطيني بعد الخسارة الاولى من المنتخب السعودي، بعدما تم تصحيح الاخطاء ومعالجتها قبل اللقاء الثاني لمنتخبنا اليوم".

وبين مدير اعلام الاتحاد ان "المدرب ميلان اكد ان الأخطاء التي رافقت المنتخب في مباراته امام السعودية سوف تكون غير موجودة في لقاء الغد"، مؤكدا ان "المدرب عمل على اعادة معنويات اللاعبين واعادة ترتيب الصفوف ومعالجة الاخطاء وجعل الفريق بشكل يتناسب امام امكانية المنتخب الفلسطيني".