2024-02-25 12:00:09 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

أكد الإطار التنسيقي، اليوم الأحد (25 شباط 2024)، إن رئيس مجلس الوزراء يتابع ويراقب عمل وآداء كل الحكومات المحلية في عموم المحافظات.

وقال النائب عن الاطار سالم العنبكي في حديث لـ"بغداد اليوم"، ان "رئيس الوزراء محمد شياع السوداني يتابع ويراقب عمل وأداء كل الحكومات المحلية، وسيكون له تقييمًا خاصًا لعمل كل المحافظين بعد مرور اشهر معدودة".

وبين العنبكي، ان "الحكومات المحلية عنصر مهم واساسي لتنفيذ البرنامج الحكومي، خاصة المتعلق بالخدمات، ولهذا السبب فأن السوداني يتابع عمل تلك الحكومات والمحافظين، من اجل تنفيذ برنامجه الحكومي دون أي عرقلة او تسويف بجميع المحافظات".

وكشف القيادي في الإطار التنسيقي عائد الهلالي، يوم الاثنين (5 شباط 2024)، دور رئيس الوزراء محمد شياع السوداني بتسمية بعض المحافظين، مبينا انه "طلب من القوى السياسية اختيار شخصيات تدعمه بتنفيذ برنامجه"

وقال الهلالي، لـ"بغداد اليوم"، ان "السوداني لم يتدخل بتسمية المحافظين والمناصب الأخرى بأي من الحكومات المحلية، فهو رفض خوض حزبه بالانتخابات المحلية ورفض أي تدخل بقضية تشكيل الحكومات المحلية واختيار أي من المرشحين".

وأضاف ان "السوداني طلب من جميع القوى السياسية اختيار شخصيات كفؤة ونزيهة للمناصب المهمة والعليا في الحكومات المحلية كافة من أجل ان تكون قادرة على دعم الحكومة المركزية في تنفيذ برنامجها الحكومي، خاصة المتعلقة بالارتقاء بالخدمات".