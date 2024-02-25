2024-02-25 12:10:02 - المصدر: ايرث نيوز

ايرث نيوز/ أفاد المرصد السوري لحقوق الانسان، اليوم الاحد، بمقتل عنصرين من حزب الله اللبناني في قصف إسرائيلي في سوريا. وقال المرصد في بيان تابعته” ايرث نيوز”، ان “إسرائيل استهدفت بصاروخ من الجو شاحنة مدنية قرب الحدود السورية – اللبنانية ضمن منطقة متداخلة بين محافظتي حمص وريف دمشق”. وأضاف المرصد “أسفر القصف عن “مقتل عنصرين […]

ظهرت المقالة قتيلان من حزب الله اللبناني بقصف إسرائيلي في سوريا أولاً على ايرث نيوز.