2024-02-25 12:10:02 - المصدر: ايرث نيوز

ايرث نيوز/ سلط الخبير الاقتصادي نبيل المرسومي، اليوم الاحد، الضوء على قضية تنويع مصادر الدخل العراقي. وذكر المرسومي في ايضاح اطلعت عليه ايرث نيوز، ان “الإيرادات غير النفطية ارتفعت من 7.658 ترليون دينار عام 2022 الى 9.799 ترليون دينار عام 2023 وبمقدار 2.141 ترليون دينار وبنسبة 28% عن عام 2022 فيما بلغت نسبة مساهمة الإيرادات […]

ظهرت المقالة اقتصادي يكشف نسبة مساهمة الايرادات غير النفطية في الايرادات العامة أولاً على ايرث نيوز.