رئيس مجلس القضاء يبحث مع محافظ نينوى آلية التعاون بين القضاء وإدارة المحافظة

2024-02-25 12:10:02 - المصدر: ايرث نيوز

ايرث نيوز/ بحث رئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي فائق زيدان، اليوم الأحد، مع محافظ نينوى عبد القادر الدخيل، آلية التعاون بين القضاء وإدارة المحافظة وفتح محاكم في الأقضية والنواحي البعيدة عن المركز. وذكر بيان لمجلس القضاء الأعلى، تلقته وكالة ايرث نيوز، أن “رئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي فائق زيدان، استقبل محافظ نينوى عبد القادر الدخيل”. […]

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