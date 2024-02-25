2024-02-25 12:10:02 - المصدر: ايرث نيوز

ايرث نيوز/ أكَّد نائب رئيس هيئة النزاهة الاتحاديَّة مظهر تركي عبد، اليوم الاحد، حرص الهيئة على التعاون والتواصل مع المُنظَّمات الدوليَّة في مجال مكـافحة الفساد واسترداد عوائده. ونوه مظهر تركي، خلال لقائه بمقر الهيئة وفداً من خبراء برنامج الأمم المُتَّحدة الإنمائي في العراق، في بيان ورد “ايرث نيوز”، بالتعاون الوثيق بين الهيئة والبرنامج، لاسيما في […]

ظهرت المقالة النزاهة لخبراء البرنامج الإنمائي : نحتاج للتعاون مع المنظمات الدولية لكبح جماح الفاسدين أولاً على ايرث نيوز.