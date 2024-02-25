2024-02-25 12:10:02 - المصدر: ايرث نيوز

ايرث نيوز/ حذر المركز الاستراتيجي لحقوق الانسان في العراق، اليوم الاحد، من ازدياد حالات الطلاق في العراق ووصولها أرقام غير مسبوقة. وقال نائب رئيس المركز، حازم الرديني في بيان، ورد لوكالة ايرث نيوز، انه “بعد اعلان مجلس القضاء الأعلى إحصائيات الطلاق والزواج لشهر كانون الثاني لعام 2024 نجد ان عدد حالات الطلاق وصلت ل٧٤٥٣ طلاق […]

ظهرت المقالة مركز حقوقي: بغداد والبصرة تتصدران المحافظات بحالات الطلاق أولاً على ايرث نيوز.