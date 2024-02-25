منتخب الصالات يرفع وتيرة استعداداته في بغداد ويسعى لتأمين معسكر خارجي

2024-02-25 12:42:02 - المصدر: واع

بغداد – واع – حسين عمار

باشر مُنتخبنا الوطني لكرة الصالات، تدريباته بالتجمع الأول في بغداد استعداداً لبطولة غرب آسيا ونهائيات كأس آسيا المؤهلة الى كأس العالم

وقال المنسق الاعلامي لمنتخب الصالات عدي صبار، لوكالة الأنباء العراقية (واع)، اليوم الأحد:إن" منتخبنا أجرى أول وحدة تدريبية مسائية في قاعة نادي الجيش الرياضي بحضور جميع اللاعبين الذين تم استدعاؤهم من قبل الجهاز الفني بقيادة المدرب ريكاردو سبرال كاكاو".

وأضاف صبار أن" أغلب اللاعبين الذين تم استدعاؤهم هم من اللاعبين البارزين في أندية الدوري وقدموا مستوى نال استحسان ومتابعة المدرب"، لافتاً الى أن" كاكاو تمكن في القائمة المختارة من إيجاد حالة من التجانس بين عناصر الشباب والخبرة ".

وتابع صبار أن" معسكر بغداد سيستمر لمدة ثمانية أيام بالإضافة الى تأمين مباريات ودية ومعسكرات خارجية سيتم الإعلان عنها بعد حصول الموافقات الرسمية".