لجنة حكومية تبحث المؤشرات المتحققة في إنشاء مدينة بسماية

2024-02-25 12:48:01 - المصدر: واع

بغداد - واع

أعلنت الهيئة الوطنية للاستثمار ،اليوم الأحد، عن زيارة لجنة إعداد المعيار الأخضر إلى مدينة بسماية لمعرفة المؤشرات المتحققة في إنشاء المدينة من كفاءة لطاقة المباني.

وذكر بيان للهيئة ،تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، أن "مدينة بسماية السكنية، استضافت مجموعة من رؤساء فرق لجنة إعداد المعيار الأخضر ، الممثلة عن عدد من الوزارات والجهات القطاعية الحكومية، بمشاركة الاستشارية لشؤون الطاقات المتجددة منى الجابري" ،مبيناً أن "زيارة الفرق تهدف الى معرفة المؤشرات المتحققة في إنشاء المدينة من كفاءة لطاقة المباني، باستخدام مواد عازلة للحرارة وتصاميم هندسية للأبنية".

وأضاف أن "الفرق اطلعت على جودة المباني والتصاميم وعمليات العزل التي تقلل من استهلاك الطاقة الكهربائية، فضلاً عن تصاميم المساحات الخضراء وفقاً للمواصفات العالمية المعتمدة التي تنتج خفضاً لانبعاثات الغازات الدفيئة".

وتابع أن "الزيارة، بحثت أهمية البيئة الخضراء ومعايير الاستدامة، وإمكانية الإفادة من تجربة إنشاء مدينة بسماية كتجربة حية تحاكي البيئة العراقية لتكون مثالاً سكنياً رائداً لإنشاء المدن الجديدة في العراق".