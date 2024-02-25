بإجراءات صارمة.. الداخلية تتوعد المتلاعبين بأسعار المواد الغذائية خلال شهر رمضان

2024-02-25 12:48:01 - المصدر: واع

بغداد - واع - آمنة السلامي

أكدت وزارة الداخلية، اليوم الأحد، أنها ستتخذ إجراءات صارمة بحق التجار المتلاعبين بأسعار المواد الغذائية خلال شهر رمضان المبارك.

وقال المتحدث باسم الوزارة، العميد مقداد الموسوي، لوكالة الأنباء العراقية (واع): إن "وزارة الداخلية ستقوم خلال شهر رمضان المبارك بتعزيز إجراءاتها لمتابعة أسعار المواد الغذائية وكل التجار من خلال مديرية مكافحة الجريمة الاقتصادية".

وأكد الموسوي، أن "وزارة الداخلية ستقوم بعمليات إلقاء القبض على التجار المتلاعبين وتطبيق القانون بشكل صارم"، لافتاً إلى أن "الوزارة لن تسمح بأي شكل من الأشكال باحتكار المواد الغذائية وزيادة أسعارها".

وأشار إلى، أن "بعض المديريات التابعة لوزارة الداخلية، فضلاً عن أجهزة أمنية أخرى كالأمن الوطني وغيرها، معنية بمراقبة أسعار الأسواق المحلية"، متوعداً التجار المتلاعبين بـ"اتخاذ إجراءات صارمة في حال قيامهم بزيادة أسعار المواد الغذائية".