رئيس الجمهورية يتلقى دعوة للمشاركة بالقمة السابعة لرؤساء وحكومات منتدى الدول المصدرة للغاز

2024-02-25 12:48:01 - المصدر: واع

بغداد - واع

تسلّم رئيس الجمهورية عبد اللطيف جمال رشيد، اليوم الأحد، رسالة خطيّة من الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون تضمنت دعوته فخامته للمشاركة في القمة السابعة لرؤساء وحكومات منتدى الدول المصدرة للغاز.

وذكر بيان صدر عن الدائرة الإعلامية لرئاسة الجمهورية، تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، أن "رئيس الجمهورية عبد اللطيف جمال رشيد استقبل في قصر بغداد، مبعوث رئيس الجزائري عبد المجيد تبون ووزير الطاقة والمناجم الجزائري محمد عرقاب، والذي سلمه رسالة خطيّة من الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون تضمنت دعوته للمشاركة في القمة السابعة لرؤساء وحكومات منتدى الدول المصدرة للغاز".

وأضاف البيان، أن "الوزير محمد عرقاب نقل تحيات وتقدير الرئيس عبد المجيد تبون إلى الرئيس عبد اللطيف جمال رشيد الذي رحب بالوزير محمّلاً إياه تحياته إلى الرئيس تبون، ومعربا عن تقديره وامتنانه للدعوة الكريمة".

وأكد رئيس الجمهورية، على "أهمية تعزيز العلاقات التي تجمع البلدين وتطوير سبل التعاون المشترك خاصة في مجال الغاز الطبيعي، وضرورة التنسيق والتشاور بشأن القضايا التي تهم الشعبين العراقي والجزائري وبما يحقق المصالح المشتركة ويسهم في تعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة".

وأشار إلى، أن "القضية الفلسطينية وموقف العراق والجزائر الداعم لحقوق الشعب الفلسطيني، والمطالبة بوقف العدوان والجرائم التي ترتكب بحق الفلسطينيين.

ولفت إلى "ضرورة التنسيق في مجال اكتشاف واستخراج الغاز الطبيعي الذي أصبح له أهمية بعد الدعوات للاستغناء عن النفط"، مؤكدا على "أهمية إنشاء تعاون بين الدول المصدرة للغاز من أجل السيطرة على كميات الإنتاج وتنظيمها".

بدوره، أكد الوزير الجزائري "وقوف بلاده إلى جانب العراق في مواجهة التحديات وجهوده في ترسيخ الأمن والاستقرار". مشيداً بـ"مواقف العراق الرامية إلى استقرار الأسواق العالمية للنفط وذلك من خلال دوره داخل منظمة أوبك".