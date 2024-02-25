2024-02-25 13:10:02 - المصدر: ايرث نيوز

ايرث نيوز/ أكد رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، اليوم الأحد، أن داعش يمثل اليوم تنظيماً مدحوراً، فيما أشار إلى ان المشاريع الستراتيجية الكبرى ستعمل على جذب الشراكة والتكامل الاقتصادي. وذكر المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء، في بيان تلقته وكالة ايرث نيوز، أن “رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، شارك في ندوة حوارية أقامها معهد […]

ظهرت المقالة رئيس الوزراء يشارك في ندوة معهد بغداد للحوار التي ناقشت محورية العراق والتواصل الإقليمي أولاً على ايرث نيوز.