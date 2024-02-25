2024-02-25 13:10:02 - المصدر: ايرث نيوز

ايرث نيوز/ اصدر مشروع ماء الايسر الجديد، اليوم الاحد، تنويها للاهالي باطفاء المشروع يوم غدا الاثنين، لمدة 8 ساعات على عدد من المناطق. وذكر بيان للمشروع ورد ” ايرث نيوز” أنه”سيتم اطفاء مشروع ماء الايسر الجديد صباح يوم غداً الإثنين المصادف ولمدة ٨ساعات وذلك لوجود اعمال صيانة داخل المشـروع لتحسين الخدمة”، داعيا “الأهالي الترشيد في […]

ظهرت المقالة تنويه لاهالي نينوى: سيتم قطع المياة غداً الاثنين لمدة 8 ساعات أولاً على ايرث نيوز.