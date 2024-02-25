2024-02-25 13:10:02 - المصدر: ايرث نيوز

ايرث نيوز/اعلنت شركة توزيع المنتجات النفطية، اليوم الاحد، عن استهلاك أكثر من (23) مليون لتر من غاز السيارات في مختلف المنافذ الموجودة بعموم البلاد . وقال مدير عام الشركة حسين طالب في بيان، ورد لوكالة ايرث نيوز، إنه “لاتزال خطة الشركة ماضية في انجاز المزيد من منافذ الغاز نظراً لتزايد الإقبال على التزود من قبل […]

ظهرت المقالة العراق.. استهلاك أكثر من 23 مليون لتر من غاز السيارات خلال كانون الثاني الماضي أولاً على ايرث نيوز.