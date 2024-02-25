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العراق.. استهلاك أكثر من 23 مليون لتر من غاز السيارات خلال كانون الثاني الماضي

العراق.. استهلاك أكثر من 23 مليون لتر من غاز السيارات خلال كانون الثاني الماضي
العراق.. استهلاك أكثر من 23 مليون لتر من غاز السيارات خلال كانون الثاني الماضي
2024-02-25 13:10:02 - المصدر: ايرث نيوز

ايرث نيوز/اعلنت شركة توزيع المنتجات النفطية، اليوم الاحد، عن استهلاك أكثر من (23) مليون لتر من غاز السيارات في مختلف المنافذ الموجودة بعموم البلاد . وقال مدير عام الشركة حسين طالب في بيان، ورد لوكالة ايرث نيوز، إنه “لاتزال خطة الشركة ماضية في انجاز المزيد من منافذ الغاز نظراً لتزايد الإقبال على التزود من قبل […]

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