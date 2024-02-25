سوء الخدمات يشعل نار الاحتجاجات في "هندية كربلاء"

2024-02-25 13:30:05 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ تظاهر العشرات من أهالي قضاء الهندية في محافظة كربلاء، يوم الأحد، احتجاجاً على سوء الخدمات.

وذكرت مراسلة وكالة شفق نيوز، أن العشرات من أهالي قضاء الهندية قطعوا الطريق الخدمي الرابط بين محافظتي كربلاء وبابل، مطالبين الحكومة المحلية بتحسين الخدمات وإيصال شبكات مياه الصرف الصحي، وتبليط الشوارع، واصفين أحياء القضاء بـ(المنكوبة)، على حد قولهم.

وتوعد المتظاهرون بتصعيد الاحتجاجات خلال الأيام المقبلة، في حال عدم اتخاذ الحكومة المحلية حلولاً فعلية لمناطق قضاء الهندية.