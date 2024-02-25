اعتقال 5 أشخاص بتهمة الرمي العشوائي خلال مراسم تشييع في اليوسفية

2024-02-25 13:30:10 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم – بغداد

أفاد مصدر أمني، اليوم الاحد (25 شباط 2024)، بإعتقال 5 أشخاص بتهمة الرمي العشوائي خلال مراسم تشييع في منطقة اليوسفية جنوبي بغداد.

وقال المصدر لـ"بغداد اليوم"، إنه "بعد ورود معلومات عن وجود اطلاق نار كثيف ضمن منطقة اليوسفية لوجود تشيع جثمان احد شيوخ العشيرة تم على الفور وبإشراف قائد شرطة بغداد الكرخ توجيه مدير قسم اليوسفية مع ضابط المركز ودوريات نجدة المحمودية مع القوة الماسكة من الجيش الى الموقع".

وأشار الى انه "نتيجة التحرك السريع تم القبض على (5) اشخاص وضبط أسلحتهم"، مبينا انه "تم ايداعهم التوقيف واتخاذ الاجراءات القانونية بحقهم".