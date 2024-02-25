القبض على خمسة متهمين اطلقوا النار في تشييع بمنطقة اليوسفية

2024-02-25 13:40:01 - المصدر: الفرات نيوز

بعد ورود معلومات عن وجود اطلاق نار ضمن قاطع مسؤولية قسم شرطة اليوسفية في

تشييع احد المتوفين وجه السيد قائد شرطة بغداد الكرخ اللواء الحقوقي بلاسم حمد حسن بتشكيل فريق عمل ميداني برئاسة مدير قسم شرطة اليوسفية وضابط المركز وأمر قاطع نجدة المحمودية بالتعاون مع القوة الماسكة للارض حيث تم تطويق مكان الحادث والقاء القبض على خمسة متهمين وضبط اسلحتهم والتي استخدموها في اطلاق النار حيث تم اصطحاب المتهمين مع المضبوطات الى مركز الشرطة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم وفق القانون